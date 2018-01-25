Анзор Кавазашвили: "800 тысяч евро за Максимовича – недорого по современным меркам"

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили считает, что 800 тысяч евро за аренду защитника "Наполи" Николы Максимовича недорого по современным меркам. При этом экс-голкипер высказал мнение, что в России сегодня нет игроков обороны уровня Георгия Джикии, который получил травму крестообразных связок.

В четверг стало известно, что аренда Максимовича до конца сезона-2017/18 без права выкупа обойдется "Спартаку" в 800 тысяч евро. Защитник не сможет сыграть красно-белых в матчах Лиги Европы, так как уже заявлен за "Наполи".

– У "Спартака" тяжелая ситуация после травмы Джикии, – начал Кавазашвили. – И теперь руководство клуба вынужденно идти на рисковый шаг и подписывать иностранца, который не играет в своем клубе. К сожалению, в российском футболе второго защитника уровня Джикии просто нет – разностроннего, технического, грамотного. Теперь нужно "заштопать" это место на поле. А вот оправдает ожиданий Максимович или нет – большой вопрос.

– 800 тысяч за 10 матчей – это не дорого?

– В наше время уже 120 миллионов не считается дорогим. А 800 тысяч – недорого для готового футболиста. Будем наблюдать, заиграет он в "Спартаке" или нет. Наверное, "Наполи" просто так не купил бы Максимовича, если бы он был слабым, правильно?

Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года. В этом сезоне серб принял участие только в четыре официальных матчах. (Павел ГУРЕВИЧ)

Сколько "Спартак" заплатит за аренду Максимовича. Приводим цифры