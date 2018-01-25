Сколько "Спартак" заплатит за аренду Максимовича. Приводим цифры

Как сообщили "СЭ" коллеги с неаполитанской радиостанции CRC, аренда защитника "Наполи" Николы Максимовича до конца чемпионата России-2017/18 обойдется красно-белым в 800 тысяч евро. "Спартаку" удалось добиться существенного снижения арендной выплаты за 26-летнего футболиста. Также стало известно, что в договоре не будет пункта о последующем выкупе прав на серба.
Напомним, что Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года. В этом сезоне серб принял участие только в четыре официальных матчах. До перехода в клуб из Неаполя он выступал за "Торино","Црвену Звезду" и "Слободу". С 2012 года Максимович привлекается сборную Сербии. В 2017 году защитник провел в составе национальной команды 3 встречу, получив 1 желтую и 1 красную карточки.
Сегодня итальянский журналист Джанлука Ди Марцио опубликовал фотографии Максимовича, который проходит медосмотр для московского клуба.
asc0002
Don -- Нет, навозные коллеги свин-экспресса )))))
16:45
Don
asc0002, все это кто?) Радиостанция "бомж"?)))
15:48
lisenkoff
всё логично, что тут непонятного???? Спартак до сих пор в гонке за чемпионство. Также немаловажно быть в тройке и попасть в ЛЧ на след сезон. Если игрок принесет пользу и Спартак выполнит свою задачу, то эти 800 тысяч не то что окупятся, а ещё и прибыль принесут. Чё вы все ноете. Защитников хороших мало, так что ход отличный и ценник сбили. Вот 2.2 мульта реально много за пол года аренды. Хотя опять таки если знать, что он поможет завоевать второе чемпионство, можно и 4 ляма отстегнуть. Но уверенности нет. Так что сделка нормальная, будем посмотреть
15:42
Свинству Бой!
фуфло, а не инфа!
15:35
alex-ls
если платить 2.2 то с выкупом. если без выкупа то 0.8 все логично
14:38
asc0002
Хорошая попытка Спорт-Экспресс, но нет, все пишут о 2-2.2 миллионах)
14:31
EstStar
0,8 самый раз , Спартак сыграл как положено в трассёре сбил цену .
14:21
Alukard1349
А смысл?!Ладно бы с правом выкупа!А если он заиграет?!Жалко будет отдавать игрока обратно...
14:14
NapoliFC
Ну и зачем нам это на 5 месяцев?
14:07