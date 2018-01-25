14:00 | Футбол — РФПЛ

Сколько "Спартак" заплатит за аренду Максимовича. Приводим цифры

Никола МАКСИМОВИЧ. Фото AFP
Никола МАКСИМОВИЧ. Фото AFP
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Как сообщили "СЭ" коллеги с неаполитанской радиостанции CRC, аренда защитника "Наполи" Николы Максимовича до конца чемпионата России-2017/18 обойдется красно-белым в 800 тысяч евро. "Спартаку" удалось добиться существенного снижения арендной выплаты за 26-летнего футболиста. Также стало известно, что в договоре не будет пункта о последующем выкупе прав на серба.

Напомним, что Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года. В этом сезоне серб принял участие только в четыре официальных матчах. До перехода в клуб из Неаполя он выступал за "Торино","Црвену Звезду" и "Слободу". С 2012 года Максимович привлекается сборную Сербии. В 2017 году защитник провел в составе национальной команды 3 встречу, получив 1 желтую и 1 красную карточки.

Сегодня итальянский журналист Джанлука Ди Марцио опубликовал фотографии Максимовича, который проходит медосмотр для московского клуба.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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asc0002

Don -- Нет, навозные коллеги свин-экспресса )))))

16:45

Don

asc0002, все это кто?) Радиостанция "бомж"?)))

15:48

lisenkoff

всё логично, что тут непонятного???? Спартак до сих пор в гонке за чемпионство. Также немаловажно быть в тройке и попасть в ЛЧ на след сезон. Если игрок принесет пользу и Спартак выполнит свою задачу, то эти 800 тысяч не то что окупятся, а ещё и прибыль принесут. Чё вы все ноете. Защитников хороших мало, так что ход отличный и ценник сбили. Вот 2.2 мульта реально много за пол года аренды. Хотя опять таки если знать, что он поможет завоевать второе чемпионство, можно и 4 ляма отстегнуть. Но уверенности нет. Так что сделка нормальная, будем посмотреть

15:42

Свинству Бой!

фуфло, а не инфа!

15:35

alex-ls

если платить 2.2 то с выкупом. если без выкупа то 0.8 все логично

14:38

asc0002

Хорошая попытка Спорт-Экспресс, но нет, все пишут о 2-2.2 миллионах)

14:31

EstStar

0,8 самый раз , Спартак сыграл как положено в трассёре сбил цену .

14:21

Alukard1349

А смысл?!Ладно бы с правом выкупа!А если он заиграет?!Жалко будет отдавать игрока обратно...

14:14

NapoliFC

Ну и зачем нам это на 5 месяцев?

14:07