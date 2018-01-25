Сколько "Спартак" заплатит за аренду Максимовича. Приводим цифры

Как сообщили "СЭ" коллеги с неаполитанской радиостанции CRC, аренда защитника "Наполи" Николы Максимовича до конца чемпионата России-2017/18 обойдется красно-белым в 800 тысяч евро. "Спартаку" удалось добиться существенного снижения арендной выплаты за 26-летнего футболиста. Также стало известно, что в договоре не будет пункта о последующем выкупе прав на серба.

Напомним, что Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года. В этом сезоне серб принял участие только в четыре официальных матчах. До перехода в клуб из Неаполя он выступал за "Торино","Црвену Звезду" и "Слободу". С 2012 года Максимович привлекается сборную Сербии. В 2017 году защитник провел в составе национальной команды 3 встречу, получив 1 желтую и 1 красную карточки.

Сегодня итальянский журналист Джанлука Ди Марцио опубликовал фотографии Максимовича, который проходит медосмотр для московского клуба.

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