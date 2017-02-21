04:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" со следующего сезона может играть на стадионе "Динамо"

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"Анжи" со следующего сезона может сменить "Анжи-Арену" на стадион "Динамо". Об этом сообщил владелец клуба Осман Кадиев в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

– Этот сезон мы доиграем на "Анжи-Арене", – подчеркнул Кадиев. – Дальше будем уже смотреть, стадион обходиться нам очень дорого. Около 100 миллионов рублей в год – это очень дорого. Но мы можем сделать ремонт на "Динамо", это хороший стадион, в центре города. Если не получится дальше играть на "Анжи-Арене", переедем на "Динамо". Все будет решено летом.

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Материалы REN-TV

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