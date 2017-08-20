Андрей Лунев: "Зенит" должен проходить "Утрехт"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев после матча 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0) отметил игру защитника Игоря Смольникова, который в нескольких моментах выручил команду. По словам голкипера, ему тяжело играть через три дня на четвертый.

– После матча с "Утрехтом" Доменико Кришито сказал, что команда должна вам сказать спасибо. Сегодня они тоже могут вас отблагодарить?

– Надо сказать Игорю Смольникову спасибо за то, что он выручил в первом моменте, а так особенно не было эпизодов, где я спасал.

– Ливень как-то повлиял?

– Никак не повлиял. Если бы он пошел в начале, может быть, как-то и сказался. А так нормальная футбольная погода.

– Впереди "Утрехт". Это самый важный матч на данный момент?

– Да для нас каждый матч самый важный. Готовимся. Думаю, должны проходить. Будем стараться все сделать, чтобы достичь нужного результата и пройти в групповой этап.

– Через два дня на третий и через три на четвертый играть тяжело?

– Именно мне – тяжело. Никогда с таким не сталкивался, но надо привыкать и работать. Со временем адаптируюсь. (Официальный сайт "Зенита")