Андрей Кобелев: "Зенит" и "Спартак" будут главными претендентами на золото чемпионата России"

Бывший игрок "Зенита" Андрей Кобелев считает, что команда будет главным претендентами на победу в чемпионате России наряду со "Спартаком".

- Весь чемпионат России еще впереди, но на сегодняшний день, после пяти прошедших туров "Зенит" и "Спартак" выглядят сильнее остальных команд, - цитируют Кобелева РИА Новости. - Но судя по тому, как клубы укомплектованы, в первую очередь они и будут главными претендентами на победу в чемпионате страны. Думаю, что только две команды при определенном стечении обстоятельств могут вмешаться в борьбу за первое место. Это "Локомотив", а также ЦСКА - если выровняет игру и еще кем-нибудь усилится. С остальными командами разрыв довольно большой. И меня на старте огорчает игра "Краснодара".

"Зенит" с 15-ю очками после пяти матчей лидирует в чемпионате России. У "Спартака" 13 очков и второе место.

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