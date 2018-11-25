Андрей Ещенко: "Поддерживаем Глушакова, чтобы не отчаивался"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко выразил поддержку капитану команды Денису Глушакову. Напомним, что многие болельщики негативно относятся к Глушакову после его конфликта с бывшим главным тренером Массимо Каррерой. Итальянец перевел Глушакова и Ещенко в молодежный состав, а после его увольнения футболисты вернулись в основу.

– Много разных болельщиков, кто-то доволен, кто-то нет, - цитирует Sportbox Ещенко. - Результатами команды футболисты тоже недовольны, но мы же не специально берем и проигрываем. Бывают спады, нам нужно переломить ход событий и если вновь будем выигрывать, то болельщики будут нас поддерживать. Глушаков? Любому человеку будет тяжело, когда такое давление идет – со стороны болельщиков, прессы, личной жизни… Поэтому мы его поддерживаем как можем, чтобы не отчаивался.