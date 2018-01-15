14:35 | Футбол — РФПЛ

Андрей Ещенко: "Победим "Локомотив", и у него начнется паника"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко выразил мнение, что если красно-белые победят "Локомотив" в матче 21-го тура чемпионата России, то у железнодорожников начнется паника. По его словам, Спартаку больше нельзя терять очки.

 
&quot;Локо&quot; после 20 туров в этом чемпионате в сравнении с золотым 2004-м и не ставшим чемпионским сезоном-2013/14.Почему "Локо" ближе всех к золоту

Как пройти эти шаги и догнать "Локомотив"?

– Все будет зависеть только от нас. Если "Локомотив" выиграет хотя бы половину матчей, наверное, погоня потеряет смысл. Но "Спартаку" больше никак нельзя терять очки. Тем более, мы возобновляем сезон матчем с "Локо" – сто процентов надо выигрывать. Чтобы сократилось отставание и у "Локомотива" началась паника. Они поймут, что их подпирают.

Плюс у "Локомотива" будет очень сложный график. Им еще играть с "Зенитом", с ЦСКА.

У "Спартака" расписание проще?

– Да, но мы и потеряли в первом круге много очков в матчах с середняками.

Почему?

– Не может команда провести целый сезон в одном ритме. Начали сезон вроде хорошо, потом матчи пошли плотно, и что-то перестало получаться. Доходило до того, что у "Спартака" на одного игрока больше, а нам один фиг забивают. Надо сделать из этого выводы и не допустить такого в оставшихся турах. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Ещенко - здесь

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Contr

У Ещенко начнется паника?

16:23

Don

Vladimir Semenovich, правильнее говорить 22-х кратные трепачи и балаболы)))

15:44

Don

Рюмка, а кто это Зенит и Краснодар по сравнению со Спартаком?)))

15:43

Vladimir Semenovich

В Спартаке трепачи и балаболы, а если проиграете, то что будете говорить?

15:28

Бу-га-га!

С ЦСКА даже 4 раза подряд, Андрюха.

15:27

Рюрик 09

А Зенит и Краснодар ваааще не соперники???

15:06

ненавижу_Мойшу_Каца

Андрей. Братан, ну будь ты снисходительней. Юрий Палыч тебе в отцы годится, зачем пугаешь старика ? У него и так нервы "не к черту". Хочешь, чтобы он слег на нервной почве ? Проводницы и так с ужасом ждут матч со Спартаком. Прекрасно понимают, что будут раздавлены красно-белой машиной. )

15:03