Андрей Ещенко: "Победим "Локомотив", и у него начнется паника"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко выразил мнение, что если красно-белые победят "Локомотив" в матче 21-го тура чемпионата России, то у железнодорожников начнется паника. По его словам, Спартаку больше нельзя терять очки.

– Как пройти эти шаги и догнать "Локомотив"?

– Все будет зависеть только от нас. Если "Локомотив" выиграет хотя бы половину матчей, наверное, погоня потеряет смысл. Но "Спартаку" больше никак нельзя терять очки. Тем более, мы возобновляем сезон матчем с "Локо" – сто процентов надо выигрывать. Чтобы сократилось отставание и у "Локомотива" началась паника. Они поймут, что их подпирают.

Плюс у "Локомотива" будет очень сложный график. Им еще играть с "Зенитом", с ЦСКА.

– У "Спартака" расписание проще?

– Да, но мы и потеряли в первом круге много очков в матчах с середняками.

– Почему?

– Не может команда провести целый сезон в одном ритме. Начали сезон вроде хорошо, потом матчи пошли плотно, и что-то перестало получаться. Доходило до того, что у "Спартака" на одного игрока больше, а нам один фиг забивают. Надо сделать из этого выводы и не допустить такого в оставшихся турах. (Александр МУЙЖНЕК)

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