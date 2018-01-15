Андрей Ещенко: "Победим "Локомотив", и у него начнется паника"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко выразил мнение, что если красно-белые победят "Локомотив" в матче 21-го тура чемпионата России, то у железнодорожников начнется паника. По его словам, Спартаку больше нельзя терять очки.
– Как пройти эти шаги и догнать "Локомотив"?
– Все будет зависеть только от нас. Если "Локомотив" выиграет хотя бы половину матчей, наверное, погоня потеряет смысл. Но "Спартаку" больше никак нельзя терять очки. Тем более, мы возобновляем сезон матчем с "Локо" – сто процентов надо выигрывать. Чтобы сократилось отставание и у "Локомотива" началась паника. Они поймут, что их подпирают.
Плюс у "Локомотива" будет очень сложный график. Им еще играть с "Зенитом", с ЦСКА.
– У "Спартака" расписание проще?
– Да, но мы и потеряли в первом круге много очков в матчах с середняками.
– Почему?
– Не может команда провести целый сезон в одном ритме. Начали сезон вроде хорошо, потом матчи пошли плотно, и что-то перестало получаться. Доходило до того, что у "Спартака" на одного игрока больше, а нам один фиг забивают. Надо сделать из этого выводы и не допустить такого в оставшихся турах. (Александр МУЙЖНЕК)
Полностью интервью Ещенко - здесь
Contr
У Ещенко начнется паника?
16:23
Don
Vladimir Semenovich, правильнее говорить 22-х кратные трепачи и балаболы)))
15:44
Don
Рюмка, а кто это Зенит и Краснодар по сравнению со Спартаком?)))
15:43
Vladimir Semenovich
В Спартаке трепачи и балаболы, а если проиграете, то что будете говорить?
15:28
Бу-га-га!
С ЦСКА даже 4 раза подряд, Андрюха.
15:27
Рюрик 09
А Зенит и Краснодар ваааще не соперники???
15:06
ненавижу_Мойшу_Каца
Андрей. Братан, ну будь ты снисходительней. Юрий Палыч тебе в отцы годится, зачем пугаешь старика ? У него и так нервы "не к черту". Хочешь, чтобы он слег на нервной почве ? Проводницы и так с ужасом ждут матч со Спартаком. Прекрасно понимают, что будут раздавлены красно-белой машиной. )
15:03