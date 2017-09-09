Андрей Ещенко: "Каррера нас мотивировал - и все"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко считает, что в матче 9-го тура премьер-лиги с "Рубином" (1:0) красно-белые могли выиграть с более крупным счетом. По его мнению, хозяева победили, потому что вовремя реализовали свой момент.
– Была тяжелая игра. До первой ошибки, – сказал Ещенко после выхода со стадиона. – Мы реализовали свой момент. "Рубин" раскрылся, поэтому могли забить еще. Но не получилось.
– Что сказал Каррера в перерыве? Во второй половине игра "Спартака" сильно изменилась...
– Мотивировал – и все. (Ярослав СУСОВ)
Андрей Ещенко: "Могли больше забить "Рубину" #СпартакРубин pic.twitter.com/MMaxPkcsJn– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 9 сентября 2017 г.
BT1979
Опечатка в последнем предложении: должно быть "мАтивировал" ))
22:08