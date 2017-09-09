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22:02 | Футбол — РФПЛ

Андрей Ещенко: "Каррера нас мотивировал - и все"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко считает, что в матче 9-го тура премьер-лиги с "Рубином" (1:0) красно-белые могли выиграть с более крупным счетом. По его мнению, хозяева победили, потому что вовремя реализовали свой момент.

– Была тяжелая игра. До первой ошибки, – сказал Ещенко после выхода со стадиона. – Мы реализовали свой момент. "Рубин" раскрылся, поэтому могли забить еще. Но не получилось.

– Что сказал Каррера в перерыве? Во второй половине игра "Спартака" сильно изменилась...

– Мотивировал – и все. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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BT1979

Опечатка в последнем предложении: должно быть "мАтивировал" ))

22:08