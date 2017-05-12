Андрей Будогосский: "Решение по переводу Карасева в первый дивизион не принималось"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прояснил ситуацию с будущим арбитра Сергея Карасева. Ранее "СЭ" сообщал о грядущем переводе Карасева в категорию судей для обслуживания матчей первого дивизиона.

– Такое решение не принималось, – говорит Будогосский. – Некоторые коллеги поспешили поставить телегу впереди лошади и явно поторопились. Одновременно хочу сказать, что все наши арбитры находятся в едином правовом поле. Не знаю, почему такой интерес к Карасеву. Если возникнет история с другим статусным арбитром и качество его работы перестанет соответствовать, решение может быть принято в рамках ротации судей высшей группы судей. Но, повторюсь, пока по Карасеву такое решение не принималось.

– Почему до СМИ не доводят решения контрольно-квалификационной комиссии по играм последних четырех туров чемпионата?

– Ранее информация доводилась. Пока не могу комментировать, поскольку нахожусь не в Москве. У меня еще нет протокола заседания ККК, и комментировать решения не могу. Подчеркну, что не имею никакого отношения к работе ККК – это абсолютно самостоятельный орган.

– По Карасеву, возможно, новости родились после его работы на матче "Крылья Советов" – "Оренбург", когда гости были недовольны назначенным им пенальти.

– У нас не один "Оренбург" выражает порой недовольство работой арбитра. И если я буду реагировать на каждое высказывание, не принимая во внимание, что в реальности происходит на поле, согласитесь, это необъективно и неверно. Высказывания клубов – это их право, у нас есть свое мнение, основанное на фактических действиях рефери и вердиктах ККК.

– У вас есть вопросы к Карасеву по пенальти в том матче?

– До тех пор, пока не буду иметь официального вердикта ККК, не могу говорить на эту тему. У нас не один Карасев работает – арбитров, правда, не так много, и мы испытываем трудности с назначением.

– Ваше мнение по назначенному пенальти в матче "Спартак" – "Томь"?

– Обсуждал это решение арбитра со своими коллегами по департаменту, но хотел бы дождаться официального документа ККК. Понимаю, что это не вопрос одного-двух дней, вопросов достаточно много, и касаются они не только РФПЛ, а всех дивизионов.

– Рассмотрела ли дисциплинарная комиссия судейского комитета конфликт арбитра и игрока в матче "Армавир" – "Ротор"?

– Пока нет. Но заседание состоится, и далее судейский комитет должен либо утвердить вердикт этой комиссии, либо его отклонить. (Сергей ЕГОРОВ)

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