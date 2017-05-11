Арбитра Карасева переведут в первый дивизион?

Как стало известно "СЭ", судья Сергей Карасев ближайшим летом может быть понижен в ранге и на какое-то время перестанет обслуживать игры премьер-лиги. В последнее время столичный рефери допустил ряд серьезных ошибок в матчах весенней части чемпионата России, что признала и контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК).
Предположительно, речь идет о трех играх, состоявшихся в период с марта по начало мая: "Терек" – "Уфа", "Томь" – "Оренбург", "Крылья Советов" – "Оренбург".
Сейчас эти ошибки никак не сказались на карьере Карасева. Потому как он все равно не может судить игры оставшихся туров – в мае и июне вместе с помощниками Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным арбитр будет работать на юниорском чемпионате мира в Корее. При этом Карасев остается главным кандидатом на судейство матчей первенства планеты, которое пройдет в будущем году в России.
Но в межсезонье руководители департамента судейства и инспектирования РФС и судейского комитета РФС могут перевести московского судью из категории "Про" в категорию "А" и до конца 2017 года давать ему назначения только на игры первого дивизиона.
По неофициальным данным, ККК дала оценку работе еще нескольких судей. В частности, признано ошибочным решение Алексея Сухого, обслуживавшего матч "Спартак" – "Томь" и назначившего пенальти в ворота гостей. К сожалению, неделю назад информацию о решениях комиссии засекретили. Потому получить полные официальные сведения пока не представляется возможным.
Напомним, что ранее до конца сезона от судейства матчей чемпионата России были отстранены Виталий Мешков и Сергей Иванов. Не получает назначения на игры премьер-лиги и Алексей Еськов. (Александр БОБРОВ)
сабзеро
Odissevs Пенальти в ворота "Томи" был. Хватит уже обсуждать очевидные вещи. _____________________________________ Мясным хоть ссы в глаза - все божья роса. Уже эксперты подтвердили, что ошибочно назначен, а они - все был да был.
00:31
shpasic
арбитр ЧМ будет судить в ФНЛ?))
00:28
Odissevs
Пенальти в ворота "Томи" был. Хватит уже обсуждать очевидные вещи.
00:08
сп@рт@к
Что-то больно жестко стали оценивать судей. Тут главное не переборщить, и не выплеснуть с водой ребенка. Карасев шикарно отсудил матч ЦСКА-Локо. Думаю, хорошая работа в этом дерби может служить оправданием Карасева за те ошибки, которые он совершил в менее значимых матчах. Я говорю именно об ошибках. Если будет доказана предвзятость, то место Карасева на нарах.
23:58 11 мая
Константин Срулевич Наумов
Нужно внедрять видеоповторы с разных точек, как в хоккее. А то судья бегает как слон без передышки, скорости-то игры возросли. Или двух судей назначать, каждый по своей половине поля бегает.
23:44 11 мая
Непорочный как ТИ
на нары его перевести за взяточничество давно пора, а на соседние - папашу ги!
23:43 11 мая