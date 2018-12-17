Андрей Аршавин: "После ухода из "Арсенала" приходили мысли о завершении карьеры"

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин в интервью программе Ильи Казакова Foot'больные люди признался, что у него появлялись мысли о завершении карьеры после ухода из "Арсенала".

37-летний нападающий выступал за лондонскую команду с 2009 по 2013 год. Недавно футболист объявил о завершении карьеры. Его последним клубом был "Кайрат".

– Я не рассматривал возможность закончить карьеру в России, – заявил Аршавин в программе Ильи Казакова Foot'больные люди. – Рад, что это случилось в Казахстане. Там мне удалось провести три замечательных года. После Англии, когда выступал за "Зенит" и "Кубань" приходили мысли о завершении карьеры. Было понятно, что рано или поздно момент наступит...