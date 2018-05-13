"Амкар" сыграет с "Тамбовом", "Анжи" – с "Енисеем" в стыковых матчах

"Амкар", сыгравший 0:0 с "Ахматом" и занявший 13-е место в премьер-лиге, сыграет в стыковых матчах за место в премьер-лиге на следующий сезон с "Тамбовом", ставшим 4-м в ФНЛ. "Анжи", оставшийся в элитном дивизионе 14-м, ждет соперничество с красноярским "Енисеем", возглавляемым Дмитрием Аленичевым. Сибирская команда заняла третье место во втором по значимости дивизионе.

"Амкар" в первом матче сыграет дома, а "Анжи" - на выезде. Первые стыковые игры пройдут 17 мая, ответные - 20 мая.