"Амкар" проведет сборы в Австрии и Словении

"Амкар" на своем официальном сайте объявил о планах подготовки к новому сезону чемпионата России. Команда соберется 11 июня. Первый тренировочный сбор команда проведет в Перми с 11 по 16 июня.

Затем команда вылетит в Австрию, где проведет 4 товарищеских матча с 18 июня по 3 июля. Заключительный сбор пройдет в Словении с 8 по 14 июля, где команда проведет несколько контрольных игр.

Напомним, что новый сезон стартует 16 июля. В минувшем чемпионате "Амкар" занял в чемпионате России 10-е место.