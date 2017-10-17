15:38 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" начал подготовку к матчу со "Спартаком" без Занева и Гасилина


"Амкар" на своем официальном сайте сообщил о начале подготовки к матчу 14-го тура чемпионата России против "Спартака". Встреча пройдет 21 октября в Москве на "Открытие Арене". Занятие носило восстановительный характер. Футболисты, накануне сыгравшие вничью с "Тосно" (0:0), тренировались по облегченной программе. Не вышедшие на поле игроки получили полную нагрузку. 

Продолжают восстанавливаться от травм Петар Занев, Алексей Гасилин и Браун Форбс

"Амкар" будет готовиться к игре против "Спартака" на стадионе "Звезда" в ежедневном режиме. Вылет на матч намечен на пятницу, 20 октября.

Дополнительная информация

http://www.fc-amkar.org/news/32518/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий