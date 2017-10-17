"Амкар" начал подготовку к матчу со "Спартаком" без Занева и Гасилина

"Амкар" на своем официальном сайте сообщил о начале подготовки к матчу 14-го тура чемпионата России против "Спартака". Встреча пройдет 21 октября в Москве на "Открытие Арене". Занятие носило восстановительный характер. Футболисты, накануне сыгравшие вничью с "Тосно" (0:0), тренировались по облегченной программе. Не вышедшие на поле игроки получили полную нагрузку.

Продолжают восстанавливаться от травм Петар Занев, Алексей Гасилин и Браун Форбс.

"Амкар" будет готовиться к игре против "Спартака" на стадионе "Звезда" в ежедневном режиме. Вылет на матч намечен на пятницу, 20 октября.