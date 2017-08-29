"Амкар": "Готовы подписать петицию, чтобы "Зениту" дали деньги на трансферы"

"Амкар" на своей странице в Твиттере сообщил, что готов подписать петицию, чтобы "Зениту" дали деньги на трансферы. После матча 8-го тура с "Ростовом" (0:0) главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини заявил о том, что его команда не до конца укомплектована.

Пермская команда также готова поддержать ЦСКА, чтобы армейцев не убивали судьи. В игре 8-го тура премьер-лиги арбитр ошибочно засчитал гол нападающего "Ахмата" Заура Садаева, который забил после передачи Магомеда Митришева. При этом перед прострелом Митришева мяч полностью пересек линию ворот.

Президент "Ахмата" – о голе команды в ворота ЦСКА: "Судьи - такие же люди, человеческий фактор никто не отменял" // "Зенит" недоукомплектован. Что имеет в виду Манчини