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20:36 | Футбол — РФПЛ

"Амкар": "Готовы подписать петицию, чтобы "Зениту" дали деньги на трансферы"

"Амкар" готов подписать петицию в поддержку ЦСКА и "Зенита".
"Амкар" готов подписать петицию в поддержку ЦСКА и "Зенита".
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"Амкар" на своей странице в Твиттере сообщил, что готов подписать петицию, чтобы "Зениту" дали деньги на трансферы. После матча 8-го тура с "Ростовом" (0:0) главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини заявил о том, что его команда не до конца укомплектована.

Пермская команда также готова поддержать ЦСКА, чтобы армейцев не убивали судьи. В игре 8-го тура премьер-лиги арбитр ошибочно засчитал гол нападающего "Ахмата" Заура Садаева, который забил после передачи Магомеда Митришева. При этом перед прострелом Митришева мяч полностью пересек линию ворот.

Президент "Ахмата" – о голе команды в ворота ЦСКА: "Судьи - такие же люди, человеческий фактор никто не отменял" // "Зенит" недоукомплектован. Что имеет в виду Манчини

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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crazysun78

молодцы!.. )

20:59

Logva

поняли что вылетают в этом сезоне,т.к. ни кому не нужны со своим вечным автобусом,пластиковым полем и 1500 болел,и решили хлопнуть дверью,но не игрой(которой ни когда не было),а тупым уральским юмором!!!

20:56

Чупа-чупас

ФК Макар это что?

20:50

Tribunal Z

Это что троллинг такой по Амкаровски? Вы черти лучше играть научитесь инче в пердив вылетите, там и троллить будете своих болельщиков и себя тоже

20:50

Помощник Президента

Да какое уж там тонко...Пермский юмор?)

20:47

visp1961

Так ТОНКО этих "королей Пердива" ещё НИКТО не подкалывал!!!

20:45