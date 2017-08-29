"Амкар": "Готовы подписать петицию, чтобы "Зениту" дали деньги на трансферы"

"Амкар" на своей странице в Твиттере сообщил, что готов подписать петицию, чтобы "Зениту" дали деньги на трансферы. После матча 8-го тура с "Ростовом" (0:0) главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини заявил о том, что его команда не до конца укомплектована.
Пермская команда также готова поддержать ЦСКА, чтобы армейцев не убивали судьи. В игре 8-го тура премьер-лиги арбитр ошибочно засчитал гол нападающего "Ахмата" Заура Садаева, который забил после передачи Магомеда Митришева. При этом перед прострелом Митришева мяч полностью пересек линию ворот.
Президент "Ахмата" – о голе команды в ворота ЦСКА: "Судьи - такие же люди, человеческий фактор никто не отменял" // "Зенит" недоукомплектован. Что имеет в виду Манчини
Мы готовы подписать петицию, чтобы @pfc_cska не убивали судьи, а @zenit_spb наконец дали денег на трансферы. #АмкарВсегдаЗаСправедливость pic.twitter.com/AFlIPX8bxg– FC Amkar (@fc_amkar) 29 августа 2017 г.
crazysun78
молодцы!.. )
20:59
Logva
поняли что вылетают в этом сезоне,т.к. ни кому не нужны со своим вечным автобусом,пластиковым полем и 1500 болел,и решили хлопнуть дверью,но не игрой(которой ни когда не было),а тупым уральским юмором!!!
20:56
Чупа-чупас
ФК Макар это что?
20:50
Tribunal Z
Это что троллинг такой по Амкаровски? Вы черти лучше играть научитесь инче в пердив вылетите, там и троллить будете своих болельщиков и себя тоже
20:50
Помощник Президента
Да какое уж там тонко...Пермский юмор?)
20:47
visp1961
Так ТОНКО этих "королей Пердива" ещё НИКТО не подкалывал!!!
20:45