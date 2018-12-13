Аленичев поставил Дзюбу в голосование на звание лучшего игрока года

Выбран обладатель престижной награды – лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.

Как голосовал каждый тренер РПЛ?

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев при определении победителя на первое место поставил нападающего " Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. В пятерку лучших наставник красноярцев также включил Мариу Фернандеса (ЦСКА), Мануэла Фернандеша ("Локомотив"), Юрий Газинский и Ари (оба – "Краснодар").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!