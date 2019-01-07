Аленичев готов взять Глушакова в аренду в "Енисей" и прокомментировал историю с лайками

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что взял бы полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в аренду. Он также прокомментировал скандальную историю с отправкой игрока в дубль бывшим тренером "Спартака" Массимо Каррерой.

– Вы хорошо знаете Глушакова по работе в "Спартаке". Взяли бы его в аренду?

– Да, конечно.

– То есть уверены, что нашли бы с ним общий язык?

– Конечно. Это игрок, который однозначно помог бы "Енисею".

– А вы смогли отправить футболиста в дубль за лайк в Инстаграме?

– Нет, конечно. Честно говоря, ничего в этом не понимаю – Инстаграм, Твиттер, лайки и так далее... Для меня это темное дело. Думаю, в случае с Глушаковым имелся другой повод, а лайк стал только предлогом. (Вячеслав Короткин)

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