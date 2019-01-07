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Аленичев готов взять Глушакова в аренду в "Енисей" и прокомментировал историю с лайками

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Главный тренер "Енисея"  Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что взял бы полузащитника "Спартака"  Дениса Глушакова в аренду. Он также прокомментировал скандальную историю с отправкой игрока в дубль бывшим тренером "Спартака" Массимо Каррерой.

 
17 мая 2017 года. Москва. Тушино. &quot;Открытие Арена. &quot;Спартак&quot; - &quot;Терек&quot; - 3:0. Денис Глушаков и Массимо Каррера.Глушаков при Каррере: от героя до изгоя

– Вы хорошо знаете Глушакова по работе в "Спартаке". Взяли бы его в аренду?

– Да, конечно.

– То есть уверены, что нашли бы с ним общий язык?

– Конечно. Это игрок, который однозначно помог бы "Енисею".

– А вы смогли отправить футболиста в дубль за лайк в Инстаграме?

– Нет, конечно. Честно говоря, ничего в этом не понимаю – Инстаграм, Твиттер, лайки и так далее... Для меня это темное дело. Думаю, в случае с Глушаковым имелся другой повод, а лайк стал только предлогом. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Аленичева

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