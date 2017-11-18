Алексей Поддубский: "Не вижу смысла переносить игры из-за холодной погоды"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 17-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:4) отметил, что из-за холодной погоды он не видит смысла переносить матчи в другое место. Встреча прошла при температуре -17 градусов.

– Погода? Тяжело. Но обе команды находились в равных условиях. Тяжело было болельщикам. Мороз, холодно, – приводит слова Поддубского пресс-служба клуба. – Однако переносить игру не вижу смысла. Чемпионат перенесли на "осень – весну", надо играть.

Игра получилась зрелищной. Тяжело нам даются голы. Но мы их легко пропускаем. В первой лиге ошибки прощают, а премьер-лиге не прощают.

Мы можем играть в более прагматичный футбол. Уже играли на ноль, но нас критиковали, что мало моментов. Сейчас моменты есть, голы есть, а побед нет.

Сильно ли переживаю? Сильно. Надо не допускать таких нелепых ошибок, какие мы допускали сегодня.