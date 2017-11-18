"СКА-Хабаровск" официально отказал "Локомотиву" в переносе матча в Сочи

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов подтвердил получение клубом письма от "Локомотива" с просьбой перенести матч 18-го тура премьер-лиги с Дальнего Востока на резервный стадион в Каспийск или Сочи. В то же время глава армейцев подчеркнул, что позиция клуба не изменилась, то есть он отказал железнодорожникам в просьбе.

– Вчера поздно вечером мы действительно получили письмо от "Локомотива", но в переносе им отказали, – сказал Флегонтов.

– Сегодня со стороны ЦСКА были какие-то жалобы на погоду?

– Наверное, некрасиво будет, если я стану говорить за ЦСКА. Мы давно дружим с некоторыми сотрудниками ЦСКА, и никто из них не подходил ко мне с жалобами. Если у клуба жалобы – лучше спросить у него.

– Болельщики довольны армейским дерби?

– Жалоб не было. По-моему, все неплохо получилось (смеется). На обеих трибунах прыгали раздетые хлопцы, что даже меня впечатлило. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что сегодня "СКА-Хабаровск" проиграл ЦСКА со счетом 2:3 в матче 17-го чемпионата России. Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16. Встреча против "Локомотива" состоится также на Дальнем Востоке 27 ноября. Начало - 12.00 по московскому времени.