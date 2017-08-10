Алексей Николаев: "Я принял верное решение, назначив пенальти в ворота "Урала"

Арбитр Алексей Николаев по-прежнему считает верным свое решение о назначении пенальти в конце матча 4-го тура "Краснодар" – "Урал" (1:1). Благодаря этому 11-метровому "быки" смогли уйти от поражения. Позже контрольно-квалификационная комиссия (ККК РФС) признала это решение ошибочным.

– Проблема в том, что в распоряжении ККК нет момента, вокруг которого заострено внимание, с других ракурсов, – цитирует "Р-Спорт" Николаева. – Если бы камера сняла тот самый эпизод, который был признан ошибкой, то решение было бы абсолютно другим. Я не отказываюсь до сих пор от того, что исходя из того, что я видел на футбольном поле в том эпизоде, я принял верное решение.

Ошибку признали по камере, которая снимала центр поля. Если бы были ракурсы с камер из-за ворот, например, с другой стороны – с той стороны, с которой эпизод видел я, – то комиссия сделала бы иной вывод. Наши стадионы сейчас оборудованы хорошо, моменты показаны с разных точек, камер, но, к сожалению, у комиссии не было другого ракурса.