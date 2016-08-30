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Алексей Миранчук: "Кто такой Босс? Не знаю"

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что не помнит, как "железнодорожники" выиграли первое в истории чемпионство в первенстве России. По словам Миранчука, он изучал историю "Локомотива", но не знает многих моментов.

– Когда Семин выиграл свое первое в России чемпионство, вам было всего семь лет. И вряд ли что-то помните об этом событии.

 
Полузащитник "Локомотива" Алексей МИРАНЧУК и нападающий "Зенита" Артем ДЗЮБА, повздорившие в мае в матче чемпионата России, в сборной пока что не пересекутся. У Артема травма колена.Алексей Миранчук: "Были варианты со "Спартаком" и "Зенитом", но решил остаться в "Локо"

– Ничего не помню. Что я там мог видеть? Гулял во дворе, играл с ребятами… В Москву, в "Спартак", с братом мы приехали в 12 лет (Алексей и Антон Миранчуки родом из Славянска-на-Кубани. – Прим. "СЭ"). Я, разумеется, изучал историю "Локо". Допустим, знаю, кто такой Лекхето – защитник, который играл в "Локо", в честь завоевания чемпионского титула он залез с кубком на крышу базы в Баковке.

– Хорошо, кто такой Босс?

– Босс? Честно, не знаю.

– Сергей Овчинников.

– Его называют Боссом?

– Да. Кто такие Мама и Пима?

– Владимир Маминов и Руслан Пименов.

– Историю с "петушком" тренера не знаете?

– Нет. Как-то никто не рассказывал. Буду изучать тему. (Сергей ЕГОРОВ)

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