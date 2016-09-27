Алексей Концедалов: "Ничья с "Амкаром" - хороший результат, но "Крылья" на последнем месте"

Защитник "Крыльев Советов" Алексей Концедалов после матча 8-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0) отметил, что напряжения в команде нет. По его словам, игроки добились приемлемого результата.

– Всегда хочется победы и трех очков. В защите сыграли на ноль, – отметил Концедалов в эфире телеканала "Наш футбол". – Впереди у нас были моменты, но мы их не реализовали. Сопернику мы ничего не позволили создать у своих ворот. До штрафной они доходили, мяч держали, но угроз не было.

– Установка на первый и второй таймы как-то отличалась?

– Нет, все было также. "Амкар" позволял нам играть и комбинировать. Не хватило нам только реализации.

– Можно ли считать защитные тактики "Крыльев" и "Амкара" одинаковыми?

– Нет, у каждого тренера свой подход и своя тактика. Кто-то играет высоко на флангах, кто-то высоко прессингует в центре поля. Есть команды, которые стоят в обороне. Все зависит от тренера, как он объясняет эту тактику.

– Показалось, что фланговые защитники "Крыльев" играли ниже.

– Может быть. Стеснялись вперед идти, но когда они выбегали в атаку, то получалось хорошо помогать команде.

– Из-за отсутствия побед напряженность в команде ощущается?

– Нет, напряжения нет. Просто очень хочется побед. Ничью на выезде с "Амкаром" можно было бы назвать хорошим результатом, если бы мы не находились на последнем месте. Может быть, это одно очко нам пригодится в будущем.