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12:59 | Футбол — РФПЛ

Александр Ярдошвили: "У Панченко острая травма коленного сустава, повреждение серьезное"


Врач московского "Динамо" Александр Ярдошвили пока не может назвать точный диагноз травмы нападающего Кирилла Панченко. Форвард, напомним, получил повреждение накануне в матче 10-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:1).

- У Кирилла острая травма коленного сустава, - сказал Ярдошвили. - О сроках восстановления говорить преждевременно. Давайте для начала дождемся результатов МРТ. Сегодня он ее пройдет в Москве. Если потребуется, можем отправить его за границу. Кирилл, конечно, подавлен, понимает, что повреждение серьезное. (Андрей СИЗЯКИН)

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