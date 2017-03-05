Александр Тарханов: "За исключением пары моментов ничего сопернику не позволили"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Амкаром" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России остался доволен игрой команды. По словам наставника, на физическом состоянии подопечных сказались матчи в Кубке России.

– В последние 20 минут возникли сложности. Все-таки сказался недавний матч в Кубке России, – отметил Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол". – Но мы выдержали, сыграли организованно, имели контратаки. Хотя "Амкар" – сильная команда, не зря она занимает высокое место. Соперник показывает организованный и атлетичный футбол. Было много навесов и передач в штрафную. Повторюсь, что наши защитники выдержали. За исключением пары моментов в первом тайме ничего сопернику создать не позволили.