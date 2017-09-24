Александр Тарханов: "Урал" ни разу не побеждал крупно в РФПЛ? Впервые об этом слышу"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов остался доволен выступлением команды в матче 11-го тура чемпионата России против "Тосно" (3:1). По словам специалиста, он не знал о том, что екатеринбуржцы в премьер-лиге не одержали ни одной разгромной победы.

- "Тосно" играет в атлетический футбол, Заболотный почти все единоборства выигрывает, хотя мы сегодня составили ему конкуренцию, - сказал Тарханов в эфире канала "Наш футбол". - Хорошо открываются фланговые игроки. Во втором тайме мы ситуацию подкорректировали, не было больше фланговых передач.

- "Урал" в премьер-лиге еще ни разу не одерживал крупной победы. Сегодня держали это в уме?

- Я первый раз сейчас это слышу.

Трансляция матча "Урал" - "Тосно"