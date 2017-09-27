Александр Тарханов: "Спартак" мужественно отбился от "Ливерпуля"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 12-го чемпионата России против "Спартака" отметил, что победить красно-белых можно за счет хорошей мотивации. Специалист подчеркнул, что его подопечные должны сыграть так, как это сделал "Спартак" в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1).

– Все, кроме Димитрова и Данцева готовятся к матчу со "Спартаком", – цитирует клубная пресс-служба Тарханова. – Этого соперника можно выиграть за счет хорошей самоотдачи, за счет успешных индивидуальных действий. "Спартак" мужественно отбился от "Ливерпуля". Нам тоже надо мужественно сыграть в следующем матче и показать свой футбол.