Александр Тарханов: "Козыри "Оренбурга"? Физика, желание и вратарь"

Известный российский тренер Александр Тарханов пока не готов сказать, как долго продлится беспроигрышная серия "Оренбурга". Сегодня подопечные Владимира Федотова упустили победу над "Краснодаром" (1:1) и занимают сейчас четвертое место в РПЛ.

- Как долго наверху еще будет находиться "Оренбург"? Сложно загадывать. Посмотрим, насколько у них еще хватит сил. Сейчас они набирают очки за счет мобильности, надежной обороны, хорошо выбегают в контратаку. В принципе, могли обыграть "Краснодар". В первом тайме столько моментов у них было… Да и Кулишев мог забить в концовке, если бы сразу пробил. А он начал обрабатывать мяч и упустил шанс.

Очень многое зависит у "Оренбурга" от "физики". Во втором тайме подсели и, видите, "Краснодар" отыгрался. Хотя гости ничего в принципе не показали. Козыри "Оренбурга" - физика, желание и вратарь. Фролов сегодня тоже спас. Уверенно парень стоит, что передается игрокам.

Всегда команды, которые выстреливают, потихоньку садятся и занимают свое привычное место. Посмотрим, что будет с "Оренбургом". Я же не знаю, как ведется тренировочный процесс, как они восстанавливаются.

"Крылья" они поймали на контратаках. Со "Спартаком" грамотно отбивались, могли и очко зацепить. Пока силы есть, могут и дальше удивлять. Самоотдача у них, конечно, высокая. Могу, помимо вратаря, еще выделить Козлова.

"Краснодар" что-то не убедил. Все медленно делают. Тяжелые они какие-то, не понравились мне. Нужно учитывать еще и то, что Ари дисквалифицирован. Но в целом, "быки" пока не впечатляют. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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