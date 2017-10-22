Александр Тарханов: "Договорились, что каждый матч должен быть как последний"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Ахматом" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России остался доволен игрой команды. По словам наставника, у него с подопечными есть договоренность.

​– Любая победа важна. Сегодня выиграли, все очень довольны, – отметил Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол". – Договорились, что каждый матч должен быть как последний. Настрой и хорошая игра. В первом тайме старались сохранить результат. В любом случае мы атаковали и забили еще один гол. Во втором тайме ничего не дали сделать сопернику.