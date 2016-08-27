Александр Селихов: "Такие матчи, как против "Зенита", полезны"

Вратарь "Амкара" Александр Селихов после поражения от "Зенита" (0:3) в гостевом матче 5-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Матч ТВ" подчеркнул, что команда уступила закономерно. По словам Селихова, такие матчи полезны.

– Думаю, "Амкар" заслуженно и закономерно проиграл "Зениту", – подчеркнул Селихов. – 0:2 было бы, конечно, покрасивее, чем 0:3. А так будем дальше работать, чтобы не допускать ошибок.

– Удовлетворены стартом сезона?

– Поживем – увидим. Все, что в наших силах, постараемся сделать. Такие матчи полезны, надо работать дальше.