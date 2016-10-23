19:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Самедов: "На нас давила серия поражений"

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Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов отметил важность результата в матче 11-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0). До этой победы железнодорожники не выигрывали в премьер-лиге на протяжении пяти встреч.

- Не знаю, лучшей ли для нас стала игра ЦСКА в сезоне или нет, - начал Самедов. - Самое главное – добились результата. Такой матч должен дать нам некий толчок в дальнейшем. Дай бог, так и будет.

- То есть три очка важны, прежде всего, с психологической точки зрения?

- Конечно. Все знают, где мы находимся в таблице. Надеемся, что теперь будем подниматься.

- Как-то особенно настраивались на дерби с ЦСКА, учитывая неприятную серию в играх с соперником?

- Не то чтобы особенно... Давил больше факт, что мы в сезоне не могли победить достаточно давно. И было понятно, что мы прижаты к стенке, необходимо было побеждать. Выходили на поле с одной мыслью – выигрывать дома любой ценой.

- Вы почти не позволили создать армейцам голевых моментов...

- Значит, сыграли собранно. И это большой плюс нам. (Михаил ГОНЧАРОВ, Любовь КОНЯЕВА)

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