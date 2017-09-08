Александр Самедов: "Мне абсолютно нечего доказывать Семину"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" заявил, что не намерен ничего доказывать главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину. Хавбек сборной России​ зимой этого года покинул стан красно-зеленых и вернулся в "Спартак".

– Вы как-то сказали, что для вас матч с "Локо" – обычная игра. Но ведь вам же было что доказывать?

– Доказывать? Кому?

– Семину.

– Семину? Мне ему абсолютно нечего доказывать! Я уже всем все доказал. Наши пути с Семиным разошлись. Он тренирует "Локомотив", я – игрок "Спартака".

– То есть не хотели забить и показать ему, что он зря вас тогда сослал в дубль?

– Нет. Вот именно таких реваншистских настроений по отношению к Юрию Павловичу у меня не было.

Полностью интервью Самедова