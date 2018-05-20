Александр Мостовой: "Широков в шутку сказал, что является лучшим В XXI веке. Лучший - Аршавин"

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал "СЭ" заявление Романа Широкова, который назвал себя лучшим российским футболистом XXI века.

- Конечно, Рома в шутку это сказал, - отметил Мостовой. – Потому что те, кто не играл за границей, вряд ли могут претендовать на роль лучших. Ведь как можно сравнивать наш чемпионат с зарубежным? Одно дело – играть в нашем чемпионате, а другое – выступать там и забивать много. Потому Роман в шутку сказал. Я бы в числе лучших назвал Андрея Аршавина, а вот дальше среди претендентов – Жирков, Кержаков. (Игорь НОВИКОВ)

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