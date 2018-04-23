20:17 | Футбол — РФПЛ

Александр Мостовой: "Каррера бережет Глушакова"

1

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой предположил, почему главный тренер красно-белых Массимо Каррера оставил капитана команды Дениса Глушакова на скамейке запасных в матче против "Ахмата".

- Я думаю, что Каррера бережет Глушакова с психологической точки зрения, – сказал Мостовой. – Мне кажется, промах Дениса с пенальти сыграл основную роль в решении итальянского специалиста. Наверняка Глушаков и Каррера поговорили и совместно решили, что капитану лучше начать матч с "Ахматом" со скамейки. О конфликте внутри команды не может быть и речи, любой футболист может не забить с одиннадцатиметрового, это не повод для ссор. Тем более, что Денис в заявке и может в случае чего выйти на поле. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Текстовая трансляция матча "Спартак" – "Ахмат"

Опрос

Кто станет чемпионом России по футболу?
голосовать
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

sailor1990

Да уж, только Глушакова в матче с Ахматом и не хватало))) Надо их на базу посадить на неделю.

21:15

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!