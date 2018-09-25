Александр Мейтин: "Женщины и дети на фанатской трибуне в дерби? Для них это не лучшее место"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин прокомментировал ситуацию с задержкой болельщиков "Спартака" после матча с ЦСКА (1:1) в 8-м туре чемпионата России. После игры фанаты красно-белых не могли покинуть трибуны более полутора часов.

– Это связано с факторами, которые в компетенции полиции, – сказал Мейтин. – Нужно задержать лиц, совершавших нарушения. Их было много. Также нужно пресечь встречу потоков зрителей за пределами стадионов. Были очевидные нарушение правил – фанаты не питают любви к друг другу.

Ожидали, пока одни погрузятся в метро, до того, как выпустить других. Попадание пиротехники в людей, отравление от дымовой шашки – в ходе дерби могли быть получены такие травмы. Мы должны были задержать виновных и привлечь к ответственности, во избежание повторения таких ситуаций. Мы координируем свои действия с полицией. Было нужно время, чтобы установить виновных с помощью камер видеонаблюдения.

Женщины и дети на фанатской трибуне? Это не лучшее место для них. Такой проблемы не было на других секторах – они опустели за несколько минут. Полиция отвечает за происходящее за пределами стадиона, Она должна привлечь виновных к ответственности. В некоторых случаях выход с трибун задерживается по просьбе полиции. Если женщины и дети ходят на фанатскую трибуну, они должны понимать, какие могут быть последствия. Фанаты, к примеру, все знают. Если вести себя хорошо – выход будет быстрым.

– Рассматривали ли разведение потоков болельщиков к разным станциям метро?

– Вокруг стадиона ЦСКА пять станций метро. Возможность распределения болельщиков в разные потоки – не наша компетенция. Нужно создавать коридоры. Это сложная операция. Она требует больших затрат. (Андрей Михайлов)

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