12:22 | Футбол — РПЛ

Александр Кокорин: "Дайте нам возможность встретить праздники в кругу семьи!"

Обсудить
2

Форвард "Зенита" Александр Кокорин выступил на суде, где также проходит обвиняемым полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Он попросил изменить меру пресечения и выпустить их из СИЗО.

-Следователь не может ответить, что ещё нам делать 2 месяца! Все разобрались во всем. Как можно говорить, что мы хотим куда-то скрыться?? Впереди большие праздники, дайте нам возможность встретить их в кругу семьи! (Дмитрий Зеленов)

Отпустят ли Кокорина и Мамаева? Live!

 

 

 

Опрос

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО еще на два месяца. Справедливо?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/online/otpustyat-li-kokorina-i-mamaeva-live-1491911/

Обсудить
2
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ
Загрузка...