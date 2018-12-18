Александр Кокорин: "Дайте нам возможность встретить праздники в кругу семьи!"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин выступил на суде, где также проходит обвиняемым полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Он попросил изменить меру пресечения и выпустить их из СИЗО.

-Следователь не может ответить, что ещё нам делать 2 месяца! Все разобрались во всем. Как можно говорить, что мы хотим куда-то скрыться?? Впереди большие праздники, дайте нам возможность встретить их в кругу семьи! (Дмитрий Зеленов)

Отпустят ли Кокорина и Мамаева? Live!