Александр Ерохин: "Никакой ностальгии в матче с "Ростовом" не было"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 8-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0) посетовал на слабую реализацию голевых моментов. При этом хавбек, ранее игравший за ростовчан, отметил, что не испытывал чувства ностальгии.

– Какое впечатление произвел "Ростов"? – вопрос Ерохину.

– Соперник большими силами оборонялся, приходилось вскрывать насыщенную оборону. Были моменты, но реализовать не удалось, к сожалению.

– Есть отличия "Ростова" Бердыева от "Ростова" Кучука?

– Конечно, новая команда, новый тренер, новая схема. Они хорошо оборонялись. Не позволили нам забить.

– Как вам игралось против "Ростова"?

– Никакой ностальгии не было. Хотел добиться только победы.

– Сказалась ли усталость после Лиги Европы?

– Думаю, мы успели восстановиться, движение было. "Ростов" – серьезный соперник, который идет в верхней част таблицы, поэтому матч выдался трудным. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Ростов"