Алехандро Домингес: "В "Спартаке" должны дать Рианчо пространство для работы"

Бывший нападающий "Рубина" и "Зенита" аргентинец Алехандро Домингес прокомментировал назначение Рауля Рианчо исполняющим обязанности главного тренера "Спартака". С испанским специалистом Домингес знаком по казанскому клубу, где Рианчо с 2009-го по 2014 год был тренером по физподготовке.

– Рианчо – выдающаяся личность с огромными способностями, – сказал Домингес. – В "Спартаке" должны дать ему пространство для работы. Лично у меня остались прекрасные воспоминания от того времени, что мы проработали вместе в "Рубине". Уверен, у него все получится. (Егор БЫЧКОВ)

Рианчо назначен и.о. главного тренера после отставки Массимо Карреры 22 октября.