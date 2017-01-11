Алан Дзагоев: "За отпуск "прилипла" пятерка лишних килограммов"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе отметил, что во время отпуска у него сильно болела спина. По словам хавбека, из-за этого он набрал несколько лишних килограммов.

– Как вам и ребятам работается в эти первые дни сбора?

– Честно? Лично мне пока тяжко (смеется). Но так всегда, пока втягиваешься в тренировочный режим, пытаешься как можно скорее набрать форму. Настроение хорошее, рад видеть всех ребят, работаем на совесть. Заодно привыкаем к новым требованиям, отличия в тренировочном процессе не сказал бы, что большие, но, конечно же, они есть. Сегодня, к примеру, пробовали новую схему. Но об этом пускай рассказывают тренеры, а мы будем выполнять их установки (улыбается).

– Вы не раз говорили в интервью: ваш организм устроен так, что не привезти из отпуска пару лишних килограммов практически нереально. Признавайтесь, какая цифра на этот раз?

– Пятерка "прилипла" (улыбается). Если точнее – четыре-пять килограммов лишних. С 27 декабря начал активно тренироваться в отпуске, постоянно играл в Дубае в теннис, но 5 - 6 января, когда было уже всего лишь плюс два кило, сильно заболела спина. Конечно, килограммы в дни вынужденного бездействия тотчас вернулись.

– Сколько времени себе отводите, чтобы обрести игровые кондиции?

– Думаю, недельки должно хватить. Сейчас стараюсь активно тренироваться и следить за питанием.

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