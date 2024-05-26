Спортдир «Оренбурга»: «Понравилось, что команда после неудачного старта сезона смогла собраться»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты команды в прошедшем сезоне РПЛ.

«Очень довольны результатом сезона. Очень понравилось, что команда после неудачного старта смогла собраться и завершить сезон на 12-м месте, избежали стыковых матчей. Поэтому эмоции хорошие, теперь уходим в отпуск», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» по итогам сезона-2023/24 РПЛ занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.