Ташуев о следующем сезоне РПЛ: «Если надеть очки, то можно увидеть — 2025 год будет веселее»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал завершение чемпионата России.

«У всех команд своя история. Интрига наверху стоила дорого. Такого давно не было в российском футболе. Предлагаю заглянуть вперед. «Спартак», «Локомотив» сейчас почувствовали запах крови. Они могут побороться за чемпионство. Если спроецировать ситуацию, надеть очки, то можно увидеть, в 2025-м будет еще веселее. «Динамо», например, развивается, становится сильнее. Другие команды также не стоят на месте. Будет точно интереснее», — сказал Ташуев «СЭ».

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ и стал чемпионом России в шестой раз подряд. «Краснодар» — второй, «Динамо» — третье.