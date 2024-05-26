Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:07

Определено расписание переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стало известно расписание переходных матчей между клубами РПЛ и Мелбет-Первой лиги сезона-2023/24 за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Из РПЛ в переходных матчах сыграют «Пари НН» и «Урал», которые заняли 13-е и 14-е места соответственно.

Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал», которые заняли 3-е и 4-е места.

Расписание:

29 мая (среда)

17:00 «Урал» — «Акрон»

19:15 «Пари НН» — «Арсенал»

1 июня (суббота)

15:00. «Акрон» — «Урал»

18:00. «Арсенал» — «Пари НН»

Хозяевами в первых матчах станут клубы РПЛ.

Источник: https://rfs.ru/news/220471
ФК Акрон
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
0
Читайте также
Заключительный тур РПЛ состоится 25 мая
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
В России с 1 июня часть граждан получат двойную пенсию
Проклятье «Динамо» существует. За какие грехи расплачивается клуб?
Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес Путина
В Ленобласти мать наехала на 4-летнюю дочь во время парковки на даче
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Главные миллионеры среди судей — Кукуян, Карасев и Левников
Президент РПЛ Алаев назвал трех лучших игроков сезона-2023/24
Ошибка Песьякова хоронит «Краснодар», осторожность — «Динамо». А «Зенит» — на опыте опять в дамках
Жирков назвал Кассьерру лучшим игроком сезона РПЛ
Хавбек «Зенита» Клаудиньо: «Этот чемпионат был очень сложным»
Миллер — о чемпионстве «Зенита»: «Наша душа, наш характер! На зубах, на петербургских львиных зубах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главные миллионеры среди судей — Кукуян, Карасев и Левников
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости