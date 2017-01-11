Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе выразил уверенность, что вернувшиеся в команду Виктор Васин и Витинью усилят красно-синих. 28-летний российский защитник Васин провел последние сезоны на правах аренды в "Мордовии" и "Уфе", а 23-летний бразильский нападающий Витинью – в "Интернасионале".
– В команду вернулись старые новые знакомые – Виктор Васин и Витинью…
– Рад им, мы с удовольствием работаем вместе. Витька Васин вообще мой давний приятель, такое впечатление, что он и не уезжал, разве что на чуть-чуть. Витинью по первым тренировкам оставляет хорошее впечатление. Не сомневаюсь, что оба они – усиление для ЦСКА.
Алан Дзагоев: "За отпуск "прилипла" пятерка лишних килограммов"
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/alan-dzagoev-lishnie-kilogrammy-dolzhny-uyti-za-nedelyu/
sb1006
Если пришедшие игроки - усиление для команды, значит они играют лучше тех, кто был. Всё предельно ясно.
19:14
1 JAMAL
Кто-кто, но только не Витинью !
18:51