18:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алан Дзагоев:
"Васин и Витинью – усиление для ЦСКА"

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе выразил уверенность, что вернувшиеся в команду Виктор Васин и Витинью усилят красно-синих. 28-летний российский защитник Васин провел последние сезоны на правах аренды в "Мордовии" и "Уфе", а 23-летний бразильский нападающий Витинью – в "Интернасионале".

– В команду вернулись старые новые знакомые – Виктор Васин и Витинью…

– Рад им, мы с удовольствием работаем вместе. Витька Васин вообще мой давний приятель, такое впечатление, что он и не уезжал, разве что на чуть-чуть. Витинью по первым тренировкам оставляет хорошее впечатление. Не сомневаюсь, что оба они – усиление для ЦСКА.

Алан Дзагоев: "За отпуск "прилипла" пятерка лишних килограммов"

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/alan-dzagoev-lishnie-kilogrammy-dolzhny-uyti-za-nedelyu/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sb1006

Если пришедшие игроки - усиление для команды, значит они играют лучше тех, кто был. Всё предельно ясно.

19:14

1 JAMAL

Кто-кто, но только не Витинью !

18:51

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