Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе выразил уверенность, что вернувшиеся в команду Виктор Васин и Витинью усилят красно-синих. 28-летний российский защитник Васин провел последние сезоны на правах аренды в "Мордовии" и "Уфе", а 23-летний бразильский нападающий Витинью – в "Интернасионале".

– В команду вернулись старые новые знакомые – Виктор Васин и Витинью…

– Рад им, мы с удовольствием работаем вместе. Витька Васин вообще мой давний приятель, такое впечатление, что он и не уезжал, разве что на чуть-чуть. Витинью по первым тренировкам оставляет хорошее впечатление. Не сомневаюсь, что оба они – усиление для ЦСКА.

Алан Дзагоев: "За отпуск "прилипла" пятерка лишних килограммов"