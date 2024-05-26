Президент РПЛ Алаев назвал трех лучших игроков сезона-2023/24

Президент РПЛ Александр Алаев назвал трех лучших игроков завершившегося сезона.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит».

«Лучшие три игрока сезона для меня — это Константин Тюкавин, Максим Глушенков и Джон Кордоба», — приводит слова Алаева ТАСС.

Лучшим бомбардиром сезона стал колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра с 21 голом. Константин Тюкавин разделил вторую строчку с Джоном Кордобой (по 15 мячей).