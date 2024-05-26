Тренер «Зенита» Карминати выиграл 11-й чемпионский титул: «Такое остается в памяти на всю жизнь»

В субботу, 25 мая, итальянский тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати выиграл свой 11-й чемпионский титул в карьере. У 69-летнего специалиста стало шесть побед в чемпионате России, также в его активе есть четыре скудетто в Италии — три с «Интером» и один с «Лацио», и титул АПЛ с «Манчестер Сити».

Любопытно, что золото с «Лацио» и «МанСити» Карминати добивался в штабах соответственно Свена-Ерана Эрикссона и Роберто Манчини именно в последнем туре, как и теперь с «Зенитом».

«У меня фантастические эмоции на фоне победы. Очень рад, что именно в этот день рядом со мной оказались жена и дочь. Я словно оказался внутри захватывающего фильма со счастливым концом.

А еще не могу не отметить, что раз в 12 лет команды, где мне посчастливилось работать, становятся чемпионами в последнем туре. В 2000 году мы в «Лацио» обошли «Ювентус», в 2012-м «Манчестер Сити» опередил «МЮ», и вот теперь подобное случилось вновь. Такое остается в памяти на всю жизнь», — сказал Карминати «СЭ».