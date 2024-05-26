Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:45

В «Оренбурге» заявили, что не будут обращаться в ЭСК по эпизоду с Пересом и Максименко

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» отреагировал на эпизод на 79-й минуте матча 30-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0) с участием защитника Матиаса Переса и вратаря красно-белых Александра Максименко. Голкипер умышленно ударил соперника рукой в пах и получил желтую карточку.

«У всех был трудный сезон, все устали, поэтому мы не будем заострять внимание на эпизоде с Пересом и Максименко. Мы не будем подавать с ЭСК, чтобы разобрали этот эпизод», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» (31) поднялся на 12-е место, избежав вылета и попадания в зону стыковых матчей.

Александр Максименко
Дмитрий Андреев
РПЛ
ФК Оренбург
9
5
Читайте также
«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» и стал обладателем Кубка Англии
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
В России с 1 июня часть граждан получат двойную пенсию
В МИД РФ назвали невозможным прекращение действия Арктической конвенции ООН
Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес Путина
В Ленобласти мать наехала на 4-летнюю дочь во время парковки на даче
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
В «Оренбурге» объявили об автопродлении контракта с тренером Деограсией
Спортдир «Оренбурга»: «Понравилось, что команда после неудачного старта сезона смогла собраться»
Ташуев о следующем сезоне РПЛ: «Если надеть очки, то можно увидеть — 2025 год будет веселее»
Определено расписание переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги
Алаев назвал лучшего тренера сезона РПЛ
Главные миллионеры среди судей — Кукуян, Карасев и Левников
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — об уходе Миранчука и Жемалетдинова: «У «Локомотива» хорошая скамейка и состав обязательно усилится»

В «Оренбурге» объявили об автопродлении контракта с тренером Деограсией
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости