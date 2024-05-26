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Сегодня, 14:15

Тарханов объяснил, чего не хватило «Динамо» для чемпионства в сезоне-2023/24

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Известный отечественный тренер Александр Тарханов считает, что «Динамо» не хватило психологической уверенности для завоевания золотых медалей РПЛ в сезоне-2023/24.

«Зенит прошел чемпионат ровнее остальных, оказался более стабильным, хоть и разница в очках оказалась минимальной. Где-то и повезло, но везет сильнейшим.

«Зенит» даже если и проигрывал или играл вничью, было видно их большое психологическое и территориальное преимущество над соперниками.

«Динамо» не хватило психологической уверенности к победе. В матче с «Краснодаром» они выглядели невзрачно», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

В заключительном, 30-м туре РПЛ «Динамо» уступило в выездном матче «Краснодару» (0:1). В параллельной встрече «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) и в шестой раз подряд стал чемпионом России.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Александр Тарханов
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Бегич и Стаматов смогут сыграть в стыках. Их «лишние» предупреждения не учитываются

Президент РПЛ Алаев охарактеризовал прошедший сезон одним словом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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