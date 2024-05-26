Алаев назвал лучшего тренера сезона РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев назвал лучшего тренера прошедшего сезона.

«Для меня лучшим тренером стал Валерий Карпин, я проголосовал за него. Потому что оценивать работу тренера по титулам и месту в турнирной таблице неправильно. Валерию Георгиевичу в последние два сезона в условиях тяжелой логистики и тренировочного процесса удается сделать так, что каждый футболист, который у него тренируется, прогрессирует. Также команда в верхней части таблицы, несмотря на, скажем так, не лучший состав среди тех, где они находятся в плане конкурентности», — приводит слова Алаева ТАСС.

Карпин совмещает работу в сборной России и «Ростове». В завершившемся сезоне желто-синие расположились на седьмом месте в таблице чемпионата России, набрав 43 очка.