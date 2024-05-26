Президент РПЛ Алаев охарактеризовал прошедший сезон одним словом

Президент РПЛ Александр Алаев одним словом описал завершившийся сезон чемпионата России.

«В целом удивил чемпионат, сейчас кого-то выделять из команд не буду. Оценить чемпионат одним словом? Фантастика», — приводит слова Алаева ТАСС.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На второй строчке финишировал «Краснодар», тройку замкнуло «Динамо».