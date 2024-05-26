Жирков назвал Кассьерру лучшим игроком сезона РПЛ

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» назвал лучшего игрока сезона РПЛ.

«Лучший игрок сезона всегда выбирается из чемпионской команды. Наверное, это Кассьерра, который стал лучшим бомбардиром и забил 5 мячей в одном матче. Также очень хорошо и стабильно провел сезон Файзуллаев. В «Динамо» выделялся Тюкавин. Он был лидером команды, забил много мячей», — сказал Жирков «СЭ».

В чемпионате России-2023/24 27-летний Кассьерра провел 28 матчей и забил 21 гол. Петербуржцы в шестой раз подряд стали победителями турнира.