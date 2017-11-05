Акинфеев – рекордсмен ЦСКА по количеству матчей в чемпионатах России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом клуба по количеству матчей в чемпионатах России, информирует пресс-служба армейцев. Встреча 16-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:2) стала для голкипера 383-й.

31-летний россиянин по данному показателю обошел Владимира Федотова​, выступавшего за красно-синих в 1961-1975 годах. Также Акинфеев является рекордсменом чемпионатов России по количеству матчей без пропущенных голов.

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